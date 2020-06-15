 

Гармаш вызвался стать посредником между Ефремовым и семьей погибшего

15.06.2020, 17:48, Новости дня

Актер Сергей Гармаш может от имени своего близкого друга Михаила Ефремова встретиться с родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил адвокат Захаровых Александр Добровинский.

«Семья сообщила мне, что к ним обращался актер Сергей Гармаш, возможно, в ближайшем будущем состоится встреча», – сказал адвокат ТАСС.

Добровинский добавил, что «Ефремова можно осуждать или ему можно сочувствовать, его можно прощать или не прощать, но наказывать его мы не имеем права, наказывает только суд».

«Думаю, что мы придем к единому мнению с семьей: потерпевшим следует согласиться исключительно с позицией прокурора, не более и не менее», – добавил он.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Ефремов находится под домашним арестом.

Спустя четверо суток после резонансного ДТП актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего. 

Добровинский объяснил, почему близкие Захарова отказываются от материальной помощи Ефремова.



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