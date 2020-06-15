 

Романтический пикник и прогулка на катере: Джастин и Хейли Бибер провели выходные на озере Тахо

15.06.2020, 17:42, Разное

В прошлые выходные Джастин и Хейли Бибер исследовали Национальный парк Зайон в штате Юта, в эти –  отправились на границу штатов Калифорния и Невада, где расположено знаменитое озеро Тахо. Это место входит в список любимых пары и в частности самого Джастина: осенью прошлого года он уезжал сюда, чтобы “помолиться, подумать и побыть одному”. Теперь он решил повторить маршрут, но уже в компании жены. Папарацци заметили их сначала на местном причале – Джастин и Хейли совершили прогулку по озеру на катере и устроили романтический пикник – а затем рядом с их трейлером, где модель тренировалась с фитнес-резинками.

Как путешествовал Джастин в прошлом году – останавливался ли в отеле, снимал ли особняк – не сообщалось, а в этом доподлинно известно, что семейство Бибер разъезжает по стране в недавно купленном автодоме. В нем есть все необходимое для комфортного отдыха.

Озеро Тахо в объективе Джастина БибераОзеро Тахо в объективе Джастина БибераОзеро Тахо в объективе Джастина БибераОзеро Тахо в объективе Джастина БибераОзеро Тахо в объективе Джастина БибераПо данным иностранных изданий, Джастин приобрел автодом от Marathon Coach, который снаружи выглядит как обычный – только гигантских размеров – туристический автобус для дальних путешествий, а внутри – как номер класса люкс. В частности, владельцу такого дома на колесах предлагается гостиная с камином, объединенная с мини-кухней и столовой; спальня с кроватью king size и телевизором; душевая с туалетом и двумя раковинами; ну и вишенка на торте – инфракрасная сауна. Кроме того, полы в этом автобусе – с подогревом. Стоимость такого автодома варьируется от 995 тысяч до 2,5 миллионов долларов. Сколько именно стоит трейлер семьи Биберов, неизвестно, так как эта модель была представлена в единственном варианте и на сайте ее цена уже не указана.



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