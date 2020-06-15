 

“Это все омерзительно!”: близкий человек о загадочных обстоятельствах смерти Юлии Норкиной

15.06.2020, 17:30, Разное

Популярная радио– и телеведущая Юлия Норкина скончалась в начале июня при загадочных обстоятельствах. В Сети судачат о разном: по одним данным, не выдержало сердце, по другим – ведущая боролась с тяжелой болезнью. Кто-то намекает на то, что она просто устала жить. Супруга телеведущего Андрея Норкина умерла на даче в Подмосковье, где находилась на карантине с родными.

Близкий друг семьи Евгений Спицын прокомментировал эти пересуды. “Все сказки касательно смерти Юлии, которые распространяются в прессе, – это сказки и не более того. Человек умер от инфаркта. Вся эта вакханалия вокруг смерти молодой женщины в полном расцвете сил – это все омерзительно! А уж про измены Андрея – полнейший бред!” – заявил он.

Евгений рассказал, что Юлия и Андрей прожили вместе “целую жизнь” – они познакомились, когда ему было всего 17 лет. Спицын учился с Норкиным в одной школе, знал его мать, они дружили семьями. Евгений неоднократно принимал участие в программах Андрея.

“После съемок он как вымоченная мочалка, какие там романы на работе?! Тем более до недавнего времени в команде программы, которую ведет Андрей, работала редактором его дочь Саша”, – подчеркнул друг семьи.

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Публикация от Андрей Норкин (@norkinntv) 1 Янв 2019 в 8:16 PST

Семья Норкиных пытается прийти в себя после трагедии. Приемные сыновья ведущих скоро получат аттестат и перейдут в следующий класс, а летом, вероятно, отправятся на юг.

Скорее всего, предположил Евгений, семья поедет в Коктебель, где Юлия и Андрей регулярно проводили отпуск. “В Крыму они всегда два месяца отдыхали, купались, загорали, наслаждались жизнью”, – сообщил Спицын.



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