По факту стрельбы по полицейским в Москве возбуждено дело

15.06.2020, 17:30, Новости дня

Следователи возбудили уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» после того, как таксист открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД в Москве.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», – говорится в сообщении на сайте СКР.

Указывается, что 15 июня на проезжей части возле жилых домов на Ленинском проспекте произошла стрельба, пострадали сотрудники правоохранительных органов.

«На место пришествия выехал руководитель Главного следственного управления СК РФ по городу Москве. В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Расследование по уголовному делу продолжается», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. Ранены три человека, из них двое полицейские.

Позже в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент стрельбы. Сообщалось, что таксист был в состоянии опьянения.

Камера сняла, как таксист расстрелял сотрудников ГИБДД в Москве. pic.twitter.com/7eyaElFeL0

— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) June 15, 2020