 

Китайские специалисты выдвинули версии, как коронавирус появился на рынке в Пекине

15.06.2020, 17:30, Разное

На прошлой неделе на одном из наибольших рынков Пекина был обнаружен штамм коронавируса. Сотрудником пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний Яном Пэном озвучено предположение о возможном его привозе из европейских стран.
Пока неизвестно, каким образом вирус попал в крупнейшую торговую точку китайской столицы, однако исследователи обнаружили в нем характеристики импортированного из Европы. Эксперты выдвинули две версии появления нового штамма на территории Китая. По одной из них, коронавирус был завезен вместе с рыбой и морепродуктами, при работе с которыми инфицировались сотрудники рынка. Согласно второй теории, причиной распространения вируса стали его носители, посещающие торговые точки. Однако в связи с большим количеством и людей, и товаров, трудно установить источники попадания. В данное время продолжается расследование, а люди, проживающие вблизи рынка, пройдут тестирование на наличие COVID-19, пишет сайт «Nation-News». В процессе эпидемиологического исследования вирус также был обнаружен на этажах, где хранят говядину и свинину. Из-за этого было принято решение о временном закрытии в субботу оптового рынка «Синьфади», пишет «Инфореактор».



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