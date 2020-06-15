Путин поручил разработать новые меры поддержки граждан и экономики

15.06.2020, 17:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать новые меры поддержки граждан и экономики, в частности касающиеся работающих россиян старше 65 лет.

«Период действия целого ряда мер, которые мы ранее предусмотрели, 1 июля истекает. Нужно все взвесить, оценить, в ближайшее время принять решение о том, какие меры нужны, нужны ли они и, если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения целесообразно использовать дополнительно в развитие уже реализованных программ», – сказал президент на совещании по поддержке экономики и социальных сфер.

Путин привел в качестве примера ситуацию, в которой оказались работающие пенсионеры, передает ТАСС.

«Мы рекомендуем людям 65+ оставаться дома и во многих регионах пока на работу этих людей не приглашают, это, как правило, работающие пенсионеры. На работу они выйти не могут, а выплаты им заканчиваются», – добавил глава государства.

Путин считает, что над этим надо подумать. «Прошу правительство представить предложения», – поручил президент.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путину вскоре представят обновленный общенациональный план восстановления экономики.

Сообщалось, что российское правительство рассмотрит возможность расширения программы льготной ипотеки под 6,5%. Также Путин поручил правительству продлить выплату пособия по безработице на три месяца и подписал закон, по которому широкому кругу лиц предоставляются меры налоговой поддержки в условиях пандемии.