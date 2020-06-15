 

Адвокат Эльман Пашаев: Михаил Ефремов восстанавливается после ДТП

15.06.2020, 17:30, Разное

Адвокат Михаила Ефремова рассказал о состоянии здоровья его подзащитного, обвиняемого в ДТП, повлекшем за собой смерть человека. Эльман Пашаев отметил, в данное время происходит процесс восстановления актера после аварии.
Адвокат подчеркнул, в результате ДТП пострадал и Михаил Ефремов, который получил травмы, однако об их серьезности защитник уточнять не стал, ссылаясь на отсутствие медицинского образования. По мнению Пашаева, он не способен делать выводы о тяжести полученных травм, передает сайт «New Inform». Ефремов стал виновником ДТП в столице. Он, пребывая в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и не разминулся с фургоном. В результате лобового столкновения от полученных травм умер водитель ВАЗ. По факту аварии возбудили уголовное дело относительно актера, которому грозит наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет. Артист находится под домашним арестом, пишет «Инфореактор».



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