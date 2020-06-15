Законопроект о референдуме может быть проголосован 18 июня – Разумков

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15.06.2020, 17:25, Новости дня

Законопроект о всеукраинском референдуме, который внесен на рассмотрение Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским, может быть проголосован в первом чтении в четверг, 18 июня. Как сообщает пресс-служба парламента, об этом 15 июня на заседании согласительного совета заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

“[Законопроект] инициирован президентом и определен как неотложный. Поэтому думаю, что во вторник мы рассмотрим сокращение сроков, а уже в четверг, возможно, перейдем к рассмотрению в первом чтении”, – сказал председатель Верховной Рады.

Проект закона о всеукраинском референдуме входит в пакет законопроектов “о подлинном народовластии”, которое обещал установить нынешний глава государства Владимир Зеленский после первого тура президентских выборов 31 марта 2019 года. Документ был внесен на рассмотрение парламента 9 июня.

Нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук прогнозировала, что в целом законопроект о всеукраинском референдуме будет принят парламентом после летних каникул.

В ноябре прошлого года первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук говорил, что в пакет законопроектов о народовластии входят “семь – восемь законопроектов”. В их числе первый вице-спикер назвал проекты законов о всеукраинском референдуме, местных референдумах, электронных петициях, народных законодательных инициативах, народном вето на законы и принятие решений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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