Совет директоров утвердил Андрея Шмарова главным редактором «Ведомостей»

15.06.2020, 17:10, Разное

В знак протеста из газеты ушли все заместители главреда.

Совет директоров «Бизнес ньюс медиа», которое издает «Ведомости», рекомендовал назначить главным редактором газеты Андрея Шмарова, который с конца марта исполняет обязанности главреда. Об этом сообщает само издание.

Редакция «Ведомостей» рекомендовала назначить своим главным редактором Анфису Воронину — руководителя редакции партнерских проектов «Ведомости &».

«Обе кандидатуры совет директоров рассматривал очень серьезно и с большим вниманием. За Воронину проголосовало два из шести членов совета, за Андрея Шмарова — три. Согласно закону и уставу БНМ, я как председатель совета директоров воспользовался правом решающего голоса», — рассказал новый собственник издания Иван Еремин.

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Основатель информационного агентства «ФедералПресс» Иван Еремин стал владельцем «Ведомостей» 29 мая. В тот же день редакция опубликовала заявление, в котором выразила опасения в том, что газета теперь может стать «инструментом влияния», а новый владелец попытается вмешаться в редакционную политику.

Еремин, несмотря на конфликт Шмарова с редакцией, решил оставить его и.о. главного редактора, которым тот стал сразу после решения предыдущих владельцев о продаже «Ведомостей».

Конфликт Шмарова с редакцией начался практически сразу после того, как он занял свою должность в марте. В частности, он запрещал журналистам издания публиковать любые тексты на основе опросов «Левада-центра» и критиковать поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Кроме того, он лично менял заголовок в материале о продаже венесуэльских активов на противоположный по смыслу, а также снимал с сайта колонку с критикой главы «Роснефти» Игоря Сечина.

14:20 Все пятеро заместителей главреда «Ведомостей» решили уволиться в знак протеста против назначения Шмарова. Из издания уходят Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский.

«Решение совета директоров считаем непрофессиональным и мириться с ним не можем. Но поскольку все возможности для убеждения исчерпаны, а окончательное решение принято, у нас не остается другого выхода, как уйти», – объяснили они.