 

Юлия Барановская продемонстрировала поклонникам платье за 43 000 рублей

15.06.2020, 17:09, Разное

Юлия Барановская очень часто показывает в личном микроблоге кадры с фотосессий, сделанных на работе. На днях популярная телеведущая продемонстрировала пользователям Сети снимок, где она позирует в красном шелковом платье в пол во время съемок программы “Модный приговор”. Наряд российского бренда звезда приобрела за 43 000 рублей.
Знаменитость выбрала для съемок в Останкино несколько легких и ярких нарядов: белое платье в горох и красное, дополненное серебристой вставкой. Юлия Барановская опубликовала пост в Instagram, где запечатлена в красивых обновках. Ведущая призналась, что работа в студии начинается с самого утра и заканчивается поздним вечером, однако она совсем не чувствует усталости. Наоборот, испытывает удовольствие и позитив, особенно, если сниматься нужно в платьях от RA&LLY.

Как информирует издание “ГлобалМСК”, новый стиль Юлии Барановской положительно оценил и ее коллега Александр Васильев. Историк моды считает экс-возлюбленную Аршавина одной из тех немногих дам, в чьем гардеробе можно встретить вещи, совершенно противоположные по стилю. Звезда телевидения может быть воплощением нежности и романтичности один день, а на следующий – появиться в студии в образе настоящей хищницы.

Мнение модного эксперта понравилось далеко не всем подписчикам Барановской. Некоторые “наблюдатели” не одобрили красный наряд знаменитости, посчитав, что в нем она смотрится намного старше: “Красный вас старит”, “Слишком взрослая”, “Не ваш образ”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Скандалы: Чип and Гейтс

23.04 / Дума оперативно рассмотрит законопроект о статусе Национального центра управления в кризисных ситуациях

11.05 / Сгибающийся смартфон Apple iPhone 12 Flip впервые показан в неофициальном видеоролике

15.04 / Новое заявление Путина о борьбе с коронавирусом в России

12.06 / Власти Москвы раздадут сертификаты на покупки на 10 млрд рублей

21.05 / Китайские супруги наконец заметили своего сына, похищенного 32 года назад

10.06 / Приличного вида вандалы

15.04 / «Почему отказываются от нас?»

07.05 / Мнение: Охота на пособников

01.05 / В Непале при взрыве гранаты погибло четверо детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска