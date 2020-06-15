Юлия Барановская продемонстрировала поклонникам платье за 43 000 рублей

15.06.2020, 17:09, Разное

Юлия Барановская очень часто показывает в личном микроблоге кадры с фотосессий, сделанных на работе. На днях популярная телеведущая продемонстрировала пользователям Сети снимок, где она позирует в красном шелковом платье в пол во время съемок программы “Модный приговор”. Наряд российского бренда звезда приобрела за 43 000 рублей.

Знаменитость выбрала для съемок в Останкино несколько легких и ярких нарядов: белое платье в горох и красное, дополненное серебристой вставкой. Юлия Барановская опубликовала пост в Instagram, где запечатлена в красивых обновках. Ведущая призналась, что работа в студии начинается с самого утра и заканчивается поздним вечером, однако она совсем не чувствует усталости. Наоборот, испытывает удовольствие и позитив, особенно, если сниматься нужно в платьях от RA&LLY.

Как информирует издание “ГлобалМСК”, новый стиль Юлии Барановской положительно оценил и ее коллега Александр Васильев. Историк моды считает экс-возлюбленную Аршавина одной из тех немногих дам, в чьем гардеробе можно встретить вещи, совершенно противоположные по стилю. Звезда телевидения может быть воплощением нежности и романтичности один день, а на следующий – появиться в студии в образе настоящей хищницы.



Мнение модного эксперта понравилось далеко не всем подписчикам Барановской. Некоторые “наблюдатели” не одобрили красный наряд знаменитости, посчитав, что в нем она смотрится намного старше: “Красный вас старит”, “Слишком взрослая”, “Не ваш образ”.