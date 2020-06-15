После скандала с избиением Павел Прилучный заблокировал Агату Муцениеце в социальных сетях

15.06.2020, 17:09, Разное

Павел Прилучный решил по-своему отреагировать на публичное заявление экс-возлюбленной о его рукоприкладстве. Актер заблокировал Агату Муцениеце в социальных сетях, однако после скандала с избиением звезды все же не перестали общаться.

Агата Муцениеце позднее говорила, что жалеет о том, что на всю страну пояснила об агрессивном поведении Павла Прилучного. Актриса надеялась, что с помощью этого “крика о помощи” у нее получится доказать факт нападения супруга. Сейчас 31-летняя Агата понимает: не стоило выносить сор из избы, однако важно, что в период пандемии проблема насилия в семья смогла стать более актуальной.

Как информирует портал “ТелепрограммаПро”, Агата Муцениеце все ещё любит Прилучного, несмотря на сложности в отношениях, постоянные конфликты и сложный характер артиста. Чувства 32-летнего Павла для актрисы остаются непонятными, знаменитость заблокировал бывшую супругу в социальных сетях. “Я не могу смотреть его сторис”, – признается Муцениеце. Несмотря на это, звезды “Закрытой школы” не прекратили общения совсем – они часто созваниваются и обсуждают успехи детей, пытаясь быть хорошими родителями.