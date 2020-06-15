 

После скандала с избиением Павел Прилучный заблокировал Агату Муцениеце в социальных сетях

15.06.2020, 17:09, Разное

Павел Прилучный решил по-своему отреагировать на публичное заявление экс-возлюбленной о его рукоприкладстве. Актер заблокировал Агату Муцениеце в социальных сетях, однако после скандала с избиением звезды все же не перестали общаться.
Агата Муцениеце позднее говорила, что жалеет о том, что на всю страну пояснила об агрессивном поведении Павла Прилучного. Актриса надеялась, что с помощью этого “крика о помощи” у нее получится доказать факт нападения супруга. Сейчас 31-летняя Агата понимает: не стоило выносить сор из избы, однако важно, что в период пандемии проблема насилия в семья смогла стать более актуальной.

Как информирует портал “ТелепрограммаПро”, Агата Муцениеце все ещё любит Прилучного, несмотря на сложности в отношениях, постоянные конфликты и сложный характер артиста. Чувства 32-летнего Павла для актрисы остаются непонятными, знаменитость заблокировал бывшую супругу в социальных сетях. “Я не могу смотреть его сторис”, – признается Муцениеце. Несмотря на это, звезды “Закрытой школы” не прекратили общения совсем – они часто созваниваются и обсуждают успехи детей, пытаясь быть хорошими родителями.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Ведущий Дмитрий Борисов откровенно о закрытии “Пусть говорят”

20.05 / Хайди Клум нашла способ сходить в салон на окрашивание, не нарушая карантина

11.06 / Мнение: Снос памятника Леопольду II

13.04 / Мнение: Техническое задание по дискредитации Черноморского Флота

15.04 / Учительница из Нижнекамска в Китае: «В голове у меня мелькали сцены ареста и вид тюремной камеры»

15.04 / В Москве автомобили водителей без цифровых пропусков планируют отправлять на штрафстоянку

05.06 / Мнение: О снятии нелепых ограничений

28.05 / Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

05.05 / Apple и Google не смогут получать личные данные пользователей после завершения пандемии

14.05 / Певица Граймс показала на видео трогательную заботу Илона Маска о сыне X Æ A-12

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска