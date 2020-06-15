Опубликовано видео стрельбы таксиста по полицейским в Москве

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15.06.2020, 17:08, Новости дня

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент стрельбы таксиста по полицейским на Ленинском проспекте в Москве. Мужчина, открывший огонь, был в состоянии опьянения.

На видео, опубликованном РЕН-ТВ, видно, как таксист в упор стреляет в надвигающегося на него полицейского, после чего тот падает.

Камера сняла, как таксист расстрелял сотрудников ГИБДД в Москве. pic.twitter.com/7eyaElFeL0

— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) June 15, 2020

Life.ru также публикует видео с места стрельбы.

Первые секунды после перестрелки на Ленинском: сотрудники ГИБДД скрутили нападавшего pic.twitter.com/mIJwrzv0RM

— lifenews_ru (@lifenews_ru) June 15, 2020

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщает, что мужчина, обстрелявший сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, был в состоянии опьянения.

«По имеющимся данным, нападавший был в момент перестрелки в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. По предварительной информации, стрелявший – приезжий с Кавказа», – сказал источник.

По предварительным данным, мужчина стрелял из оружия, переделанного в боевое.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах. Ранены три человека, из них двое полицейские.



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