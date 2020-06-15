 

Путин выразил надежду на эффект от внутреннего туризма для авиаперевозчиков

15.06.2020, 17:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что авиаперевозчики, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, смогут ощутить экономический эффект с развитием внутреннего туризма.

«Внутренний туризм будем развивать. Постараемся сделать это эффективно, так, чтобы и перевозчик это почувствовал экономически», – сказал глава государства в ходе совещания по реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Путин рассчитывает, что авиаотрасль почувствует эффект, когда начнет восстанавливаться внутренний туризм. Президент также понимает авиаперевозчиков, которые сетуют по поводу убытков из-за приостановки международного сообщения, передает ТАСС.

«Многие иностранные государства, вы знаете, не открываются. Они до сих пор с собой еще разобраться не могут, кого пускать, кого не пускать, когда там Шенген откроется», – отметил Путин.

Кроме того, президент поручил Минэкономразвития обратить внимание на проблемы арендодателей, которые понесли убытки из-за пандемии, передает РИА «Новости».

«Вы сказали про арендодателей и о мерах, которые к ним применяются в случае, если они не идут навстречу арендаторам. Но многие арендодатели пострадали от того, что произошло. Попрошу вас посмотреть и на эту проблему», – сказал Путин после доклада главы Минэкономразвития Максим Решетников.

Ранее замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко заявил, что Ростуризм, туроператоры, железнодорожные и авиакомпании намерены открыть более 10 новых внутренних туристических маршрутов за лето.

В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что РФ готова постепенно открывать туристический сезон.



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