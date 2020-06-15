Путин обсудил с Болсонару борьбу с коронавирусом

15.06.2020, 17:08, Новости дня

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в котором главы государств обсуждали борьбу с коронавирусом и предстоящий саммит БРИКС.

«Сегодня утром я поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным. Мы договорились о еще более глубоком сотрудничестве между нашими странами, в том числе в борьбе с COVID-19. Мы также обсудили результаты, которых хотим достичь на предстоящем саммите БРИКС в Санкт- Петербурге», – передает слова Болсонару ТАСС.

Отметим, что в марте появились сообщения, что коронавирус якобы диагностировали у Болсонару, однако эти сведения не подтвердились.

На прошлой неделе Путин также обсуждал саммит БРИКС с главой Вьетнама.

В конце мая Кремль заявил, что из-за распространения коронавируса принято решение перенести саммиты БРИКС и ШОС, которые планировались на июль нынешнего года.