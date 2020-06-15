В Калининграде остановлена работа оборонного завода “Роскосмоса”: там 82 человека больны COVID-19

15.06.2020, 16:55, Новости дня

В Калининграде остановлена работа оборонного завода АО “ОКБ “Факел”, который входит в структуру “Роскосмоса”, подтвердили в областном управлении Роспотребнадзора.

По данным на утро 15 июня, коронавирусная инфекция была выявлена у 82 сотрудников завода. В 90% случаев заболевание протекает у пациентов с признаками ОРВИ и внебольничными пневмониями, сообщает местная газета “Новый Калининград”.

Вспышка коронавируса на заводе произошла в начале июня: тогда речь шла о 29 зараженных. Однако их число быстро выросло. Сейчас на заводе проводят дезинфекцию: пытаются локализовать очаг инфекции и изолировать всех заразившихся. Один из рабочих завода рассказал, что в первый же его рабочий день в июне в его отделении выявили сотрудника с высокой температурой. 12 июня мужчину госпитализировали: в шестиместной палате в больнице, где его разместили, находятся еще пять человек, все они с “ОКБ “Факел”.

ОКБ “Факел” производит стационарные плазменные двигатели, а также термокаталитические двигатели для космических летательных аппаратов.

Ранее аналогичная вспышка коронавируса произошла на оборонных предприятиях в Северодвинске в Архангельской области. ​Одними из главных рассадников заболевания были “Севмаш” и судоверфь “Звездочка”, где строят атомные боевые корабли и подводные лодки. Из-за коронавируса власти были вынуждены закрыть Северодвинск​ на въезд и выезд, но это не помогло: в городе под лечение пациентов с COVID-19 пришлось переоборудовать семиэтажный корпус больницы скорой помощи.