Белорусский оппозиционер Статкевич получил еще 15 суток ареста

15.06.2020, 16:55, Новости дня

В Беларуси суд назначил оппозиционному политику Николаю Статкевичу еще 15 суток ареста. Об этом сообщила его жена Марина Адамович.

Статкевича признали виновным по статье КоАП “Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий”, из-за того, что в телеграм-канале “STATKEVICH” сообщили о дате подачи в Центральную избирательную комиссию списков инициативной группы политика и групп “кандидатов протеста”, обозначив место и время сбора.

Решение арестовать Статкевича еще на 15 суток приняла судья Татьяна Мотыль. Суд проходил дистанционно и без адвоката, которого требовал политик. Как отметила супруга оппозиционера, суд даже не установил принадлежность канала Статкевичу. Сейчас оппозиционер находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.

Также еще по 15 суток получили блогеры Владимир Цыганович, Эдуард Пальчис, Николай Масловский и другие участники сбора подписей 31 мая в Минске.

Николай Статкевич – один из кандидатов в президенты, которого не зарегистрировала Центральная избирательная комиссия, и один из самых авторитетных представителей белорусской оппозиции. Официальной причиной отказа в его регистрации стала непогашенная судимость Статкевича за организацию массовых протестов против фальсификации выборов. В 2011 году суд признал его виновным в организации массовых беспорядков и осудил на шесть лет лишения свободы.

Статкевича осудили 1 июня “за участие в несанкционированном массовом мероприятии”, которое прошло 31 мая, и дали 15 суток ареста. Сообщается, что тогда он даже не дошел до места проведения пикетов по сбору подписей за независимых кандидатов, как его увели в неизвестном направлении люди в штатском.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. В них принимает участие действующий президент Лукашенко. Он пришел к власти в в 1994 году и несколько раз менял Конституцию, чтобы остаться на президентском посту.