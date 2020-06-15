У берегов Великобритании разбился американский истребитель

15.06.2020, 16:54, Новости дня

Американский истребитель в понедельник потерпел крушение у северо-восточного побережья Англии, в связи с чем в Северном море начата поисково-спасательная операция с целью найти пилота.

Как сообщают в ВВС США, истребитель F-15C Eagle из 48-го истребительного крыла разбился около 09.40 по местному времени (08.40 по Гринвичу).

«На момент инцидента самолет выполнял рутинную тренировочную миссию с одним пилотом на борту, – сообщается в заявлении ВВС. – На данный момент причина крушения и статус пилота неизвестны. Для оказания поддержки привлечены поисково-спасательные службы Великобритании».

Представители Пентагона пока комментариев не дают.

Самолет был приписан к военной базе Лейкенхит – крупнейшей авиабазе в Англии, которой пользуются ВВС США, и единственной, где базируется истребительное крыло ВВС США в Европе. База расположена в 40 км к северо-востоку от Кембриджа.

В 2014 году у восточного побережья Англии разбился американский военный вертолет, в результате чего погибли все четверо членов экипажа.