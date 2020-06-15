На финансовых рынках спад из-за опасений по поводу второй волны коронавируса

15.06.2020, 16:54, Новости дня

Европейские рынки в понедельник демонстрируют негативную динамику на фоне растущих опасений по поводу восстановления карантинных мер из-за второй волны заражений коронавирусом.

Лондонский индекс FTSE и франкфуртский DAX к середине торгов потеряли по 1 проценту, парижский CAC-40 – 0,9 процента.

Потери в понедельник отмечены и на рынках Азии: токийский индекс Nikkei к закрытию опустился на 3,4 процента, сеульский KOSPI – на 4,7 процента, гонконгский Hang Seng и сиднейский S&P/ASX – на 2,1 процента, мумбайский Sensex – на 1,6 процента, тайваньский TSEC – на 1 процент.

Нефтяные рынки отчасти компенсировали потери, зафиксированные ранее в понедельник: американская сырая нефть торгуется по 35,66 доллара за баррель, опустившись на 1,6 процента, а эталонная нефть марки Brent опустилась на 0,7 процента до 38,43 доллара за баррель.

Фьючерсы на американский индекс Dow Jones опустились на 531 пункта или 2 процента, S&P 500 – на 1,8 процента, а Nasdaq – на 1,3 процента.

После исторических потерь на фоне пандемии COVID-19, которая вызвала почти полную приостановку мировой экономики, в марте финансовые рынки начали восстанавливаться, обнадеженные мерами экономического стимулирования и постепенным ослаблением карантина.