Отечественные военные эксперты рассказали о российских средствах борьбы с «гиперзвуком»

15.06.2020, 16:53, Разное

Военным экспертом Алексеем Леонковым заявлено о разработке отечественными инженерами комплексов, способных уничтожить гиперзвуковые ракеты противников. Виктор Баранец подчеркнул, что РФ начинает создавать «гиперзвуковое противоядие», действуя на опережение.

Ранее в СМИ сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в одном из интервью пояснил о появлении в РФ средств борьбы с гиперзвуковым оружием до момента, когда ведущие мировые страны будут иметь это самое оружие. Алексей Леонков прокомментировал заявление президента Российской Федерации, сообщив о разработке отечественными инженерами и принятии на вооружение военных комплексов для уничтожения гиперзвуковых ракет на протяжении ближайших пяти лет. По его словам, российскими специалистами предусмотрены возможные будущие угрозы от иных стран, и в связи с этим и создаются системы защиты. Эксперт подчеркнул, многие государства начинают разработки гиперзвуковых ракет, однако РФ намного их опережает, поскольку на вооружении страны уже имеются комплексы С-400, способные сбить боевые летательные аппараты противников и развивающие скорость ракеты в 13 200 километров в час, пишет сайт «New Inform».

По словам военного эксперта Виктора Баранца, в данное время больше всех озабочены созданием гиперзвуковых боевых комплексов США, но еще ни одна американская разработка не прошла успешных испытаний. Однако специалист полагает, что спустя некоторое время американским инженерам все же удастся разработать гиперзвуковое оружие. Поэтому, опережая указанные события, РФ создаст оружейную установку, способную перехватить и уничтожить гиперзвуковые ракеты противников, передает «ПОЛИТЭКСПЕРТ».