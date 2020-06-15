 

В ОНФ опровергли фейк о смытом граффити с надписью «Россия» на Саяно-Шушенской ГЭС

15.06.2020, 16:53, Новости дня

В ОНФ опровергли сообщение одного сибирского интернет-издания, которое опубликовало фотографии якобы смытой надписи «Россия» на Саяно-Шушенской ГЭС. Самую большую надпись с названием страны в мире и одну из самых больших в мировом граффити-искусстве создали ОНФ и 15 художников ко Дню России.

«Для некоторых средств массовой информации, которые живут вчерашним днем, у меня есть хорошая новость: в Хакасии построили Саяно-Шушенскую ГЭС. А еще наличие надписи, про исчезновение которой пишут и репостят коллеги, можно проверить на Google.maps. Интернет уже тоже изобрели. Это, кстати, тоже очень хорошая новость для тех, кто не перепроверяет информацию. Если серьезно, то в ночь с 8 на 9 июня в районе станции пошел проливной дождь. Надпись потекла. 9 июня художники удалили подтеки краски и продолжили работу», – приводятся на сайте ОНФ слова заместителя руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирины Плещевой.

Напомним, ко Дню РФ на Саяно-Шушенской ГЭС появились самые большие граффити в мире. Надпись размерами 570 метров в длину и 52 метра в высоту нанесли художники-граффитисты со всей страны. В работах были задействованы 15 художников и технический персонал станции. В общей сложности на надпись ушло более 1 тыс. банок фасадной краски.



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