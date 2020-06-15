 

Первый канал занялся поиском сотрудника для «войны против всего зла на свете»

15.06.2020, 16:53, Новости дня

Первый канал разместил на одном из сайтов поиска работы вакансию на должность редактора- международника новостной бригады, которому предстоит «быть на острие информационной войны против всего зла на свете».

Вакансия размещена на сайте HeadHunter, Первому каналу требуется сотрудник в Дирекцию информационных программ.

В графе «условия» канал указал: «Работа в перспективной компании, уникальном творческом коллективе, возможность быть на острие информационной войны против всего зла на свете».

Ранее сообщалось, что Первый канал погасил долг перед телевизионным техническим центром (ТТЦ) «Останкино» за 2019 год, по состоянию на 31 декабря 2019 года задолженность превышала 1,3 млрд рублей.



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