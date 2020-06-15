Путин призвал «аккуратно» изменить «обветшалые» нормы в строительстве

15.06.2020, 16:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно аккуратно изменить «обветшалые» нормы и правила, которые мешают развитию строительной отрасли.

«Нужно, конечно, обветшалые, устаревшие всякие нормы, правила, которые мешают в развитии отрасли, аккуратненько, без того, чтобы там не навредить не дай бог, но нужно многое там поменять», – передает слова Путина РИА «Новости».

Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом РФ сообщил, что благодаря выделению 30 млрд рублей в Фонд защиты дольщиков запущено строительство более 1 млн квадратных метров жилья.

«Примерно 11 млрд выделили регионы. Сегодня мы запустили в проектирование и строительство около одного миллиона квадратных метров жилья. Более того, на совещаниях мы рассмотрели 229 домов в 20 регионах. Все губернаторы лично занимаются этим вопросом в штабном режиме. Идет в хорошем смысле слова соревнование, чтобы получить эти деньги для того, чтобы максимальное количество проблем решить в регионах. Считаем, что до конца года примерно 40 тыс. обманутым дольщикам дадим гарантию на получение в ближайший год квартир», – сказал Хуснуллин.

Говоря о мерах поддержки бизнеса, Путин отметил, что власти РФ не могли провалить организацию поддержки предпринимательства в условиях пандемии, напомнив о примере эффективной и масштабной мобилизации промышленности в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

Перед этим выступавший на совещании по видеосвязи из Калининграда директор местного спортивного клуба «Альбатрос» Сергей Беланов выразил восхищение тем, как в кратчайшие сроки были развернуты масштабные программы поддержки бизнеса.

«Во время войны за несколько недель вывезли почти все промышленные предприятия из европейской части и сходу, в поле, запустили производство, и уже танки поставляли на фронт. Поэтому в наших-то условиях мы просто были обязаны это сделать и работать еще лучше», – сказал глава государства.

Он поблагодарил Беланова за такую оценку работы властей.

«Поэтапно, и как можно быстрее, в соответствии, конечно, с рекомендациями санитарных врачей, и спортивные клубы будут работать в полном режиме и без всяких ограничений. Встанете на ноги, все будет нормально», – заключил президент.

Путин ранее заявил, что в борьбе с коронавирусом и последствиями пандемии в РФ в целом удалось действовать на опережение.