Политика: Почему молдавских министров назвали «правительством Sputnik»?

15.06.2020, 16:48, Разное

«Есть в Молдове структуры, которые везде видят «руку Москвы». Они, прямо сказать, не поклонники наших талантов. Но – что не может не радовать – после политических перемен исчезло такое явление, как недопуск российских журналистов в страну», – рассказала газете ВЗГЛЯД руководитель Sputnik Молдова Марина Перекрестова. Что изменилось в ее работе с приходом к власти пророссийских сил?

Недавнее исследование молдавской прессы показало: самым популярным интернет-ресурсом в республике оказался портал Sputnik Молдова – филиал российского государственного агентства Sputnik. Пять лет назад, когда был запущен молдавский Sputnik, новому ресурсу приходилось завоевывать себе нишу на сложившемся медийном рынке, причем в неблагоприятном политическом климате. Правительство было настроено враждебно к России. Поэтому российским журналистам, как правило, поголовно запрещали посещение республики, при этом Sputnik чиновники воспринимали как «руку Москвы» и всячески мешали его работе.

Иное дело сейчас – комментарии изданию с завидной регулярностью дают президент Игорь Додон (именно благодаря Sputnik стало известно о его намерении прибыть в Москву на 75-летие Победы), премьер-министр Ион Кику и другие «топовые» персоны. Развиваются новые проекты – Школа информационной журналистики, конкурс молодых журналистов, сайт «Sputnik Молдова – Румыния». О перспективах ресурса в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала руководитель Sputnik Молдова Марина Перекрестова.

ВЗГЛЯД: Марина Анатольевна, как, с точки зрения журналиста, в Молдове настроены по отношению к РФ в целом?

Марина Перекрестова: Общество в Молдове разнообразно. Несмотря на нейтральный статус страны и ее соглашение с Европейским союзом, Молдова получила статус наблюдателя и при Евразийском экономическом союзе. Оба направления – на Запад и на Восток – отражают взгляды разных частей молдавского общества. И, соответственно, политических сил.

Нельзя забывать, что граждане Молдовы вынуждены уезжать на заработки. Кто-то едет в Россию, кто-то в страны Евросоюза.

ВЗГЛЯД: Каковы настроения в элитах на «восточном направлении»?

М.П.: После усиления влияния партии социалистов и благодаря позиции президента Игоря Додона молдово-российское сотрудничество вышло на новый уровень. Активизировалось сотрудничество по линии парламентов. В прошлом году впервые за долгие годы Молдову посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В этом году планировались визиты в Кишинев и других представителей РФ: президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. Но пандемия коронавируса повлияла на эти планы. Важно, что между нашими странами есть понимание общей истории РФ и Молдовы. Пять лет назад Молдова не была представлена на Параде Победы на Красной площади. В этом году 24 июня на параде в честь 75-летия Победы в Москве будет президент Додон, а в шествии пешей колонны будут молдавские военные.

ВЗГЛЯД: Насколько свободно журналисты агентства могут работать в Молдове? Не чувствуете ли вы какого-то давления со стороны властей?

М.П.: Многое изменилось в прошлом году, когда удалось урегулировать политический кризис. Эти перемены, безусловно, позитивно отразились на взаимоотношениях Кишинева и Москвы. Можно сказать, что за последний год сотрудничество между нашими странами укрепилось, и Sputnik Молдова, являясь представительством российского государственного агентства, не испытывает внешнего давления в своей работе.

Есть в Молдове, конечно, структуры, которые во всем и везде видят «руку Москвы». Они, прямо сказать, не поклонники наших талантов. Но, что не может не радовать, после политических перемен прошлого года исчезло такое явление, как недопуск российских журналистов в страну.

ВЗГЛЯД: Одно из молдавских изданий при формировании нынешнего правительства назвало его «правительством Sputnik». Как это понимать?

М.П.: Интересно, что слова о «правительстве Sputnik» при назначении кабинета министров Иона Кику впервые прозвучали в кишиневском издании, которое придерживается прозападной ориентации и любит искать во всем происходящем в Молдове российский след.

Если говорить серьезно, то к нам не раз приходили и продолжают приходить многие министры и чиновники. Например, глава гагаузской автономии Ирина Влах и мэр молдавской столицы Ион Чебан. А на днях в студии Sputnik Молдова снова побывал президент Молдовы Игорь Додон.

И мы считаем, что

внимание со стороны топовых ньюсмейкеров, и ведущих политиков к Sputnik Молдова – свидетельство нашей авторитетности и влиятельности.

ВЗГЛЯД: Вы работаете руководителем Sputnik Молдова меньше года. Удалось освоиться на новом месте?

М.П.: Я в проекте Sputnik с самого начала – с 2014 года. Было очень интересно работать из Москвы с редакциями в разных странах. Но тут стояла задача – принять конкретный проект и продолжить его развитие. Ротация руководителей редакций и проектов в рамках агентства – привычная практика.

При этом нужно было научиться смотреть и думать по-другому. Не на проект, а – из проекта. Погрузиться в местную тематику, ситуацию. И, конечно, появилась большая ответственность как руководителя Sputnik Молдова. У меня долгосрочный контракт, и наша задача вместе с редакцией сделать так, чтобы Sputnik Молдова не останавливался в профессиональном росте.

ВЗГЛЯД: Коронавирус отразился на жизни и работе людей в разных странах. Как вам опыт работы на «удаленке»?

М.П.: Удаленный режим работы – это, конечно, вызов для любой структуры. Но мы подготовились, как только стали ясны масштабы эпидемии COVID-19 и перспектива введения чрезвычайного положения в Молдове стала реальной.

Отличное технологическое оснащение позволяет Sputnik Молдова, при необходимости, развернуться для работы хоть в чистом поле.

Поэтому и работу из дома удалось наладить.

Без пауз и без потерь мы продолжаем выпускать новости. Так же оперативно наша съемочная группа выезжает на место событий, соблюдая все необходимые правила безопасности. Без перерыва продолжается и радиопроизводство.

ВЗГЛЯД: Близость к Румынии и влияние этой страны на молдавскую повестку приходится учитывать?

М.П.: Агентство Sputnik Молдова включает в себя информационный портал на молдавском и русском языках. А также специальный проект на румынском языке «Sputnik Молдова – Румыния». Его сотрудники работают в Бухаресте, но часто приезжают к нам в Кишинев.

Повестка дня в Молдове и в Румынии, действительно, часто перекликается между собой. А события, происходящие в обеих странах, актуальны для читателей двух государств. Таким образом, доступ к нашим информационным и аналитическим материалам получают читатели и слушатели во всем регионе, далеко за пределами Молдовы.

В такой комплексной работе нет ничего сложного. В коллективе проблем в общении не возникает, ведь большинство хорошо знают и государственный, молдавский язык, и русский – язык межнационального общения.

ВЗГЛЯД: Sputnik Молдова отметило свое пятилетие. Довольны результатами?

М.П.: Я сошлюсь на данные международного агентства онлайн-исследований Gemius: Sputnik Молдова входит в число лидеров местного рынка информационных онлайн-СМИ.

Спустя пять лет после старта нас ежемесячно читают более полумиллиона уникальных пользователей. Вышло на высокий уровень собственное радиопроизводство. У нас солидное покрытие по стране – от Бельц на севере до Комрата на юге. Время нашего вещания – это восемь часов эксклюзивного контента. Еженедельно журналисты готовят 17 авторских радиопередач и 90 новостных выпусков, десятки информационных и аналитических подкастов. Каждый месяц в наших радиостудиях выступают до 150 спикеров, вплоть до министров и депутатов парламента.

Думаю, все-таки главное – это то, что МИА «Россия сегодня» удалось с нуля в конкурентной медиасреде, а в Молдове именно такая, создать интересное информационное онлайн-СМИ.

ВЗГЛЯД: И кто ваша основная аудитория?

М.П.: По данным Google Analytics, за год, с 1 июня 2019 года Sputnik Молдова посетили 26,6 млн пользователей. Наш основной читатель – человек средних лет. Почти 50% – люди в возрасте от 25 до 44 лет.

ВЗГЛЯД: Помимо ежедневной работы для сайта и радио, что еще делает редакция?

М.П.: Мы делаем спецпроекты. К 75-летию Победы совместно с мэрией Кишинева и Национальный координационным комитетом «Победа» вывели на маршрут «Троллейбус Победы». При его оформлении использовались фотоснимки Молдовы времен войны. А в салоне троллейбуса демонстрируется ролик об освобождении страны, также включающий архивные фото и видеоматериалы.

Другой проект – SputnikPro. Международный проект о том, как работают и чем живут современные медиа, включающий серию семинаров для начинающих и опытных журналистов. Уже не один раз мы проводили SputnikPro и в Кишиневе, и в Тирасполе (столица непризнанной Приднестровской Молдавской Республики), и каждый раз наши семинары собирают большое количество участников.