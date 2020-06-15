 

Путин: необходимо принять новые меры поддержки граждан и экономики

15.06.2020, 16:40, Новости дня

Владимир Путин в ходе совещания по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы попросил Общероссийский народный фронт (ОНФ) следить за эффективностью мер по поддержке экономики и граждан.

В числе основных направлений Путин выделил помощь пострадавшим от пандемии коронавируса отраслям и предприятиям, а также конкретным гражданам и семьям с детьями. 

Путин отметил, что впереди непростой этап восстановления экономики, а поэтому необходимо корректировать и донастраивать уже принятые решения, учесть опыт реализации при разработке новых шагов по поддержке граждан и экономики.

"В этой связи напомню, что период действия целого ряда мер, которые мы ранее предусмотрели, 1 июля истекают. Нужно все взвесить, оценить и в ближайшее время принять решение о том, какие меры, нужны ли они, и, если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения использовать дополнительно в развитие уже реализуемых программ", — сказал Путин.

Владимир Путин привел в пример ситуацию с работающими пенсионерами, когда людям возраста 65+ рекоммендуется оставаться дома, а во многих регионах пока на работу этих людей не приглашают. Президент призвал правительство представить предложения о дальнейших мерах поддержки.

В целом, президент РФ считает, что работа по реализации мер поддержки экономики и граждан идет достаточно ритмично​​​. Однако необходимо не забывать о долгосрочных планах и стратегических задачах развития экономики страны, сообщил Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

"Нам надо не просто восстановить экономику, а восстановить ее с новым качеством, обеспечить высокую динамику развития. Эти вопросы долгосрочной повестки мы отдельно обсудим. С учетом этого предстоит работа над приоритетами бюджета на предстоящие три года", — сказал Путин.

 



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