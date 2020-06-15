 

Легкоатлетка Гладких дисквалифицирована на четыре года за допинг

15.06.2020, 16:40, Новости дня

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в соответствии с решением Дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства "РУСАДА" дисквалифицировала спортсменку Анну Гладких на четыре года.

25-летняя бегунья из Свердловской области признана нарушившей Общероссийские антидопинговые правила. В ее допинг-пробе обнаружена запрещенная субстанция.

Срок дисквалификации – четыре года, начиная с 19 мая 2020 года. Как сообщает пресс-служба ВФЛА, результаты Гладких, показанные с 2 июня 2015 года, подлежат аннулированию.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Митрополит Тихон заявил о взломе его почты и шантаже

10.06 / МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 8,2 процентов

13.05 / Антонов заявил о цинизме послания военного атташе Украины ветеранам из СССР

19.04 / Соловьев: Борьба с пандемией поможет преодолеть страх перед «возрождением СССР»

05.06 / “Укравтодор” объявил об окончании ремонта первой дороги в рамках “Большого строительства”

14.04 / Запущенный в марте спутник «Глонасс-М» ввели в эксплуатацию

30.04 / Прожившая в браке 73 года пара из США умерла от коронавируса в один день

08.06 / Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

21.05 / Киев сообщил о гибели в Донбассе командира батальона «Луганск-1»

30.04 / В Харькове задержали женщину, несшую пакет с головой дочери – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска