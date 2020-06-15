Легкоатлетка Гладких дисквалифицирована на четыре года за допинг
15.06.2020, 16:40, Новости дня
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в соответствии с решением Дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства "РУСАДА" дисквалифицировала спортсменку Анну Гладких на четыре года.
25-летняя бегунья из Свердловской области признана нарушившей Общероссийские антидопинговые правила. В ее допинг-пробе обнаружена запрещенная субстанция.
Срок дисквалификации – четыре года, начиная с 19 мая 2020 года. Как сообщает пресс-служба ВФЛА, результаты Гладких, показанные с 2 июня 2015 года, подлежат аннулированию.
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