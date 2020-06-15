Регулярный поздний ужин может грозить развитием диабета и ожирения

15.06.2020, 16:35, Разное



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Поздний ужин увеличивает риск развития сахарного диабета 2 типа и ожирения. В небольшом исследовании ученые подробно изучили обмен веществ у тех, кто ест после 10 вечера. Научная работа опубликована в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

«Это исследование дает новые данные о том, как поздний ужин ухудшает толерантность к глюкозе и уменьшает количество жира, который может сжечь организм. Эффект позднего приема пищи может существенно разниться у тех или иных людей: он зависит от того, в какое время они обычно идут спать. То есть, некоторые люди могут быть более уязвимыми к влиянию позднего ужина», – рассказал Джонатан Джун (Jonathan C. Jun) из Университета Джонса Хопкинса, соавтор исследования.

Джун добавил, что при регулярном влиянии поздних ужинов со временем подобный прием пищи может привести к таким последствиям, как сахарный диабет и ожирение.

В исследовании приняли участие 20 здоровых добровольцев (10 мужчин и 10 женщин). Авторы фокусировались на том, как происходит метаболизм у людей, которые поели после 10 часов вечера, и сравнивали его с метаболизмом ужинавших в шесть вечера. Все участники исследования шли спать в 11 часов вечера.

Исследование показало, что у людей, которые ели позже, в крови был выше уровень глюкозы (в среднем на 18%), а также больше потребленных жиров остались нерасщепленными (индекс стал выше на 10%). Эти показания не зависели от количества калорий: экспериментальные порции всегда были одинаковыми.

Ученые считают, что подобные изменения, зафиксированные у здоровых людей с нормальным весом, могут быть более выраженными при ожирении, поскольку при нем обмен веществ уже нарушен.

Участники исследования носили трекеры физической активности, анализы крови им делали каждый час во время эксперимента. Им провели сканирование жировой ткани организма, а для контроля расщепления жиров их пища была мечена нерадиоактивными изотопами.