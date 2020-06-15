 

В Рязани начали тестировать препарат «Руксолинитиб» для лечения коронавируса

15.06.2020, 16:30, Новости дня

Врачи Рязанской областной клинической больницы первыми в РФ включили пятерых пациентов в испытание новейшего препарата для лечения тяжелых больных с коронавирусом «Руксолинитиб», сообщил главный врач больницы Дмитрий Хубезов.

«Руксолинитиб» ориентирован на помощь самым тяжелым пациентам. ОКБ участвует в его тестировании и первой в стране включила в испытание пять человек с тяжелой формой коронавируса», – цитирует ТАСС главврача. 

По данным правительства региона, пациенты рязанской клиники, участвующие в испытаниях «Руксолинитиба», составляют четверть от общего числа участников исследований в мире.

По словам Хубезова, Рязанская ОКБ стала одной из пяти клиник в стране, где проходят испытания другого лекарства «Арепливир», созданного на базе японского противовирусного препарата. 

Этот препарат блокирует размножение вируса, который вызывает тяжелые клинические проявления болезни. На сегодня лечение новым лекарством проходят 15 человек.

Кроме того, первый пациент включен в клиническое исследование препарата с международным названием «Канакинумаб», который предназначен для больных с тяжелой формой коронавируса.

На прошлой неделе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» поставили первую партию препарата против коронавируса «Авифавир» в российские больницы. 

Напомним, 5 июня гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что препарат против коронавируса «Авифавир» будет бесплатным в РФ в рамках ОМС.



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