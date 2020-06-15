Петицию с требованием наказать Навального за оскорбление ветерана подписали 12,7 тыс. человек

15.06.2020, 16:30, Новости дня

Появившуюся в Сети петицию с требованием привлечь к ответственности блогера Алексея Навального за публичное оскорбление ветерана подписали почти 13 тыс. человек.

Петицию создал на портале Change.org Дмитрий Нестеров. В тексте говорится, что члены ветеранских и патриотических организаций были «крайне возмущены неоправданным оскорблением» ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко.

«Мы считаем, что это не только возмутительно, но и недопустимо. Поэтому мы требуем, чтобы Навального привлекли к ответственности по данному инциденту. Ветераны – настоящие герои, люди, жертвовавшие своими жизнями для того, чтобы подарить нам мирное небо над головой. Они заслужили уважения и почтения, а любые оскорбления их чести необходимо пресекать на корню», – говорится в тексте петиции.

По состоянию на 16.47 мск петицию подписали 12 тыс. 674 человека.

На прошлой неделе член центрального штаба ОНФ, глава Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев попросил председателя СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова дать правовую оценку высказываниям Навального о ветеране Игнате Артеменко.

В ОП также призвали СК проверить оскорбление Навальным ветерана.

Представитель Российских студенческих отрядов Михаил Киселев в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что Навальный мог обойти тему ветеранов, однако «вышел за рамки приличия и покусился на святое».

Напомним, блогер Алексей Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию. В ролике снялись многие другие известные россияне, среди которых кардиохирург Лео Бокерия.

Внук Артеменко Игорь Колесников сообщил газете ВЗГЛЯД, что у его деда резко ухудшилось самочувствие, когда он узнал о высказывании Навального в его адрес. Прибывшие по вызову медики поставили диагноз «стенокардия» – у ветерана произошло обострение ишемической болезни сердца на нервной почве.

Адвокат Александр Зорин предложил Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде, а юрист Илья Ремесло попросил прокуратуру и СК проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.

Кроме того, в ряде регионов РФ у штабов Навального состоялись одиночные пикеты, на которых блогера обвинили в преступлении, а его поступок назвали «подлым и мерзким».