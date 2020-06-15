Евгений Плющенко стал тренером сборной РФ по фигурному катанию

15.06.2020, 16:25, Разное

Режим самоизоляции лишь начали отменять, но Евгений Плющенко уже вернулся к работе, а также вступил в новую должность. По сообщениям сразу нескольких информационных агентств, спортсмен получил статус тренера сборной России по фигурному катанию. Об этом стало известно благодаря документу, опубликованному 14 июня на сайте Министерства спорта РФ: фамилию Плющенко можно увидеть в списке из 64 тренеров, которые сейчас работают с национальной командой России. Также там написано, что у Евгения есть трехлетний стаж работы в этом статусе в спортивных сборных командах России и что он будет тренировать национальную команду в Центре спортивной подготовки сборных команд России.

Новость о должности тренера сборной РФ появилась вскоре после сообщений о том, что двукратная чемпионка мира среди юниоров, 15-летняя Александра Трусова, перешла в Академию фигурного катания Евгения Плющенко. Свое решение уйти от Этери Тутберидзе сама Трусова тогда прокомментировала в Instagram так:

Я приняла решение на следующем отрезке пути начать сотрудничество с Евгением Викторовичем Плющенко. Для меня он не только великий спортсмен, но прежде всего выдающаяся личность и настоящий человек, который принял все вызовы, выстоял и победил.

Александра Трусова

Комментируя российской прессе новость о своем назначении, Евгений Плющенко заявил, что в первую очередь сосредоточится на работе именно с Александрой и уже начал с Трусовой тренировки в Кисловодске, куда уехал некоторое время назад.

Если я включен в сборную как тренер, это великолепно, лестно, я очень рад. Но главная моя задача сейчас – сделать результат, полностью восстановить Александру Трусову, обучить ее новым прыжкам, в том числе достойному тройному акселю, и поменять хореографию ее катания,

– рассказал спортсмен про свой новый статус ТАСС.

Евгений Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы. Также вместе со шведом Йиллисом Графстремом фигурист является рекордсменом по количеству олимпийских медалей в мужском одиночном катании.

Евгений Плющенко