“Какой-то мутный” – звезду скандального ютуб-шоу выгнали с необитаемого острова

15.06.2020, 16:16, Разное

Впервые за долгое время участники шоу “Остров героев” сами добыли еду – поймали баклана. На инвентарь для охоты они потратили 20 жемчужин. Однако главным испытанием четвертого дня для шестерых участников стало совсем другое.

Ребята разделились на три команды, чтобы работать в паре. Необходимо было добраться до стола, на котором находилась корзина с морепродуктами. Но не все так просто. В паре один был добытчиком с завязанными глазами, другой – диспетчером со связанными ногами.

Первый должен был преодолеть препятствия, добраться до морепродуктов, ухватить их ртом и вернуться к напарнику. Удивительно, но с заданием справились абсолютно все. Однако проигравшие тоже должны быть. В итоге было решено присудить первое место Жене Искандаровой и Никите Атикину, а последнее – Владимиру Маркони и Тамаре Тураве.

В течение дня участники думали, кто должен покинуть проект. Экс-участница “Дома-2” Нелли Ермолаева хотела устроить заговор против Владимира Маркони. Она настраивала против него всех ребят. Впрочем, этого Нелли делать не нужно было. Все и так хотели выгнать Владимира.

“Я голосую против Володи. Он что-то недоговаривает. Он какой-то мутный”, – сказала Никита Атикин.

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Публикация от Vladimir Markoni (@vovapcdonail) 14 Июн 2020 в 12:51 PDT

Напомним, Владимир Маркони является ведущим скандального ютуб-шоу Comment Out. Согласно задумке проекта, публичные люди пишут другим знаменитостям обидные комментарии в “Инстаграм” или выполняют шокирующие наказания.