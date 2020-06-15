Эксперт: Пассивность при голосовании по Конституции недопустима

15.06.2020, 16:16, Новости дня

«1 июля – финальный рубеж, когда каждый из нас может выразить свою волю. От нас многое зависит, в том числе – территориальная целостность России», – сказал газете ВЗГЛЯД член ОП РФ Вячеслав Бочаров, комментируя важность предстоящего голосования по поправкам к Конституции.

«Целое и неделимое, стабильно развивающееся государство нужно прежде всего тем, кто в нем живет. Но если завтра по прихоти одного человека какая-то часть территории отойдет другому государству – о какой стабильности в таком случае может идти речь?» – сказал первый заместитель секретаря Общественной палаты (ОП), Герой РФ Вячеслав Бочаров.

«Именно поэтому в Конституции предлагается закрепить ограничение на принятие подобных решений лицами, которые в угоду сиюминутным интересам захотят отдать или продать часть российской территории», – отметил собеседник.

«Потому 1 июля – это финальный рубеж, когда каждый из нас может выразить свою волю. Сейчас нельзя проявлять пассивность и рассуждать: мол, «от нас ничего не зависит». Зависит! Причем территориальная целостность РФ зависит от каждого из нас», – подчеркнул Бочаров.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в середине февраля на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию президент РФ заявил, что ему нравится идея актера и режиссера Владимира Машкова закрепить в Основном законе запрет на отчуждение территорий страны. «У нас, конечно, переговоры с партнерами проходят по некоторым вопросам (относительно территорий России), но сама по себе идея мне нравится. Юристов попросим сформулировать должным образом», – сообщил Владимир Путин.

До этого Машков отметил, что у него есть опасения относительно попыток некоторых стран забрать у РФ Курилы, Крым или Калининград. Инициативу Машкова также поддержал писатель, лидер партии «За правду» Захар Прилепин.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.