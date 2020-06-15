Режим самоизоляции соблюдали 83% россиян

15.06.2020, 16:16, Новости дня

Режим самоизоляции в той или иной степени соблюдали около 83% россиян, следует из результатов опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

«Большинство россиян соблюдали режим самоизоляции, об этом сообщали 83% опрошенных на момент опроса 26 мая 2020 года. Из них каждый пятый не выходил из дома – 20%, а 63% частично соблюдали, иногда выходя из дома. Не соблюдали режим самоизоляции в конце мая 16% россиян», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Также из опроса следует, что около 63% опрошенных россиян занимались в период самоизоляции домашним хозяйством и детьми, 30% респондентов смотрели телевизор или слушали радио, еще 26% читали книги. Общались с друзьями и родственниками по телефону или через интернет 24% опрошенных. Самым популярным мессенджером для общения во время самоизоляции был WhatsАpp, его использовали 51% россиян, на втором месте – соцсеть «ВКонтакте» (21%), на третьем – Viber (18%).

Каждый пятый житель России смотрел фильмы и видео (21%). «Топ-3 популярных ресурсов среди тех, кто смотрел кино и видеофильмы: YouTube (31%), «ВКонтакте» (14%) и Ivi.ru (9%)», – уточняется в опросе.

В компьютерные игры играли 18%. «Среди игроманов, в том числе любителей компьютерных игр, самые популярные интернет-ресурсы – «Одноклассники» (10%), Steam (8%) и Google Play (6%). Треть любителей игр не использовали для этого интернет (34%)», – отмечено в сообщении ВЦИОМ.

Занимались спортом или образованием (повышением квалификации) по 13% россиян. Как и в случае с просмотром видео, «лидером для получения дополнительного образования стал YouTube – его назвали 29% опрошенных».

Опрос прошел 26 мая среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.