 

Корниенко заявил, что катастрофического падения рейтинга “Слуги народа” пока не наблюдается

15.06.2020, 16:10, Новости дня

Катастрофического снижения рейтинга пропрезидентской партии “Слуга народа” пока не наблюдается. Такое мнение в интервью “Фактам” высказал первый замглавы фракции “Слуги народа” в Верховной Раде, глава партии Александр Корниенко.

“Какого-то катастрофического падения рейтинга пока не наблюдается. Тенденция [к снижению] – да. Вспомните соцопросы в начале каденции президента [Владимира Зеленского]. Людей спрашивали, сколько они готовы ждать позитивных изменений от Зеленского? 20% респондентов отвечали, что год (наверное, украинцы просто устали ждать больше, ведь мы 30 лет мечтаем о переменах), большая часть – процентов 60 – 2–3 года, остальные – пять лет. Думаю, снижение рейтинга показывает, что отпали те, кто ожидал год”, – отметил он.

По мнению Корниенко, “люди начинают искать какие-то альтернативы”.

“Это нормальный политический процесс. Тем не менее наша партия сегодня лидирует, рейтинг президента Зеленского тоже сохраняется высоким. Важно отметить, что моделирования второго тура подтверждают прошлогодний выбор украинцев – прежнее соотношение голосов избирателей за Зеленского и [экс-президента, нардепа от “Европейской солидарности” Петра] Порошенко”, – заявил депутат.

На выборах в Верховную Раду, которые состоялись летом прошлого года, “Слуга народа” набрала 43,16%, заняв первое место. В соответствии с результатами опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в июне 2020-го, за пропрезидентскую партию готовы проголосовать около 28%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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