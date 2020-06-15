Путин пригласил семьи из регионов на совещание по мерам поддержки

15.06.2020, 16:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин пригласил семьи из разных регионов страны, воспользовавшиеся мерами поддержки от государства, принять участие в совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

Во вторник президент проводит в формате видеосвязи совещание по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. После доклада министра труда Антона Котякова Путин предложил присоединиться к совещанию семьям из разных регионов, передает РИА «Новости».

«Я попросил коллег из администраций, из регионов тоже предложить сегодня поучаствовать в нашей работе рядовым нашим гражданам, которые так или иначе могут и пользуются теми мерами поддержки, о которых мы сейчас говорим», – сказал глава государства. В совещании с Путиным приняла участие семья Кузьминых из Рязанской области, с ними находился также губернатор региона Николай Любимов.

«Пожалуйста, Людмила Викторовна и Виктор Евгеньевич, расскажите, какими мерами поддержки вы смогли воспользоваться и было ли легко или сложно добраться до этих средств», – поинтересовался президент.

Людмила Кузьмина рассказала главе государства, что семья воспользовалась двумя мерами поддержки – оформили заявления через Госуслуги и быстро получили выплаты. «Все было просто», – отметила женщина и поблагодарила президента.

Также с Путиным пообщалась семья Козловых из Омской области, в которой воспитываются пять детей.

Глава семьи Виктор Козлов рассказал, что они воспользовались тремя мерами поддержки. Путин уточнил, были ли какие-то сложности в оформлении поддержки, на какие проблемы стоит обратить внимание в работе. «Нет, все быстро, через Госуслуги зашла, все оформила. Меньше месяца, и получили выплаты», – рассказала президенту Мария Козлова.

Помимо этого, в ходе совещания Путин рассказал, что программа ипотечного кредитования под 6,5% годовых будет доработана, если понадобится.

«Мы предусмотрели программу льготной ипотеки по ставке 6,5% – посмотрим, как она работает, что здесь нужно донастроить», – сказал президент.

Он отметил, что «было очень важно, чтобы люди и в нынешней непростой ситуации не откладывали свои планы, в том числе и такие насущные для семьи и для каждого человека, как приобретение жилья, а напротив, получили здесь дополнительные возможности».

Напомним, выплаты в 10 тыс. рублей получили родители 19,8 млн детей.

Кроме того, вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что российское правительство рассмотрит возможность расширения программы льготной ипотеки под 6,5%.

Новая программа ипотеки с господдержкой запущена по поручению президента Владимира Путина, она заработала в конце апреля. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует в течение всего срока кредита – до 30 лет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет работать новая госпрограмма и кому она поможет улучшить свои жилищные условия.