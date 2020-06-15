В Портленде снесли памятник третьему президенту США

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15.06.2020, 15:53, Новости дня

Бронзовый памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону в пригороде Портленда (штат Орегон) снесли с постамента неизвестные.

По данным местного телеканала KOIN-TV, 14 июня у памятника возле школы имени Джефферсона собралось несколько десятков протестующих на акцию движения за права афроамериканцев Black Lives Matter, передает РИА «Новости». 

Протестующие написали на постаменте памятника слово «рабовладелец».

Телеканал сообщает, что через некоторое время после того, как протестующие пошли в сторону одного из местных парков, статуя была снесена.

Это уже третья по счету статуя, снесенная за выходные в Орегоне.

Волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, началась в США и Европе на прошлой неделе после митингов за права чернокожих. В Бристоле вандалы скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в 17-м веке занимался работорговлей. 

В Портсмуте свалили статую одного из деятелей Конфедерации, причем статуя рухнула на одного из демонстрантов, он впал в кому. В Лондоне хулиганы нанесли расистские надписи на памятник Черчиллю и пытались повредить кенотаф.



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