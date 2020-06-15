 

Названа причина смерти лжехирурга Алены Верди

15.06.2020, 15:53, Новости дня

Лжехирург Алена Верди, которая изуродовала несколько своих пациентов, скончалась в больнице Краснодара от передозировки лекарствами, сообщают СМИ.

По предварительным данным, Верди решила наглотаться таблеток, чтобы не принимать участия в судебных заседаниях, информирует НТВ.

По данным телеканала, после госпитализации врачи практически сразу сообщили, что шансов выжить у нее мало. Она была подключена к аппарату ИВЛ, однако функции мозга были очень сильно поражены.

Она умерла в больнице, не приходя в сознание, утром 15 июня.

Напомним, в Краснодаре слушание по делу Верди, чьи операции навредили нескольким людям, переносили из-за госпитализации подсудимой. Она попала в одну из больниц города 1 июня, впала в кому.

Известно, что Верди решила стать пластическим хирургом в 2013-2014 годах, но у нее не было необходимого образования. На Украине она нашла хирурга, который ее обучил. В 2015 году она переехала в Краснодар, начала оперировать самостоятельно, а руководству частной клиники предоставила поддельные документы.

Операции она проводила на дому в условиях антисанитарии. Жертвами лжехирурга стали более 10 девушек, одна из них скончалась. При это Верди запрещала пациенткам появляться в клинике, где была официально устроена, и обращаться к другим врачам, все перевязки она проводила дома.

Уголовное дело было возбуждено и в отношении директора частной клиники, где она работала.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Лавров заявил о готовности РФ помочь Венесуэле в расследовании вторжения наемников

28.05 / Москвичей предупредили о грозе и ливнях

12.05 / Путин поручил обеспечить жильем в Крыму бывших украинских правоохранителей

08.05 / WSJ – Трамп предложил Путину медоборудование для борьбы с пандемией

11.06 / В США число инфицированных COVID-19 превысило 2 млн

15.04 / Рошаль поддержал инициативу «Молодежки ОНФ» по оказании помощи больницам

26.04 / Лукашенко призвал активно осваивать зону отчуждения ЧАЭС

12.05 / Власти Великобритании до октября продлили выплату компенсаций из-за коронавируса

15.04 / Саакашвили мог бы стать наиболее эффективным премьер-министром Украины – соцопрос

24.04 / Лучше инфаркт, чем COVID-19 — американцы боятся приезжать в больницы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска