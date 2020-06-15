 

В ВОЗ оценили реакцию Китая на новую вспышку коронавируса

15.06.2020, 15:53, Новости дня

Власти КНР оперативно отреагировали на новую вспышку коронавируса в Пекине и приняли необходимые меры, чтобы не допустить ее распространения, сообщила в понедельник представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что после выявления вспышки на рынке Пекина было организовано масштабное тестирование, в ходе которого были оперативно выявлены инфицированные и контактные лица. Также был закрыт сам рынок и прилегающая к нему часть города, передает ТАСС.

«Мы думаем, что это показывает, что при хорошем контроле над ситуацией возможно быстро среагировать, чтобы не дошло до большого всплеска или, как это называют, второй волны. И что можно остановить вирус сразу, когда он появляется», – сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что вторую волну коронавируса таким образом можно предупредить, если власти «на уровне страны, на уровне муниципалитета, субъектов в разных странах будут готовы обнаружить и сразу в очаге остановить» распространение инфекции.

До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не регистрировали ни одного локального случая заражения коронавирусной инфекцией. Однако уже 13 июня на одном из крупнейших в Пекине оптовых рынков выявили четыре подтвержденных случая заражения COVID-19 и 45 бессимптомных носителей.

По данным на понедельник, в медицинских учреждениях Пекина находятся порядка 80 инфицированных. За все время пандемии в городе было зарегистрировано 673 заразившихся, из них 584 выздоровели, девять умерли.

Власти китайской столицы признали риск распространения коронавируса в городе высоким.

Во всех жилых микрорайонах Пекина введен «режим военного времени».



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