Адвокат потерпевших назвал абсурдом сведения о компенсации от Ефремова в 100 млн рублей

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15.06.2020, 15:48, Новости дня

Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП с Михаилом Ефремовым, не собирается принимать компенсацию от актера, информация о помощи в 100 млн рублей абсурдна, сообщил адвокат Александр Добровинский.

«Семья еще раз высказала свою позицию: никаких компенсаций семья принять не может и не хочет. Сведения о том, что им предлагалась компенсация в 100 млн рублей, является полной глупостью и абсурдом», – передает его слова ТАСС.

До этого адвокат Павел Левшун в СМИ сообщил о возможной компенсации со стороны Ефремова в 100 млн рублей.

До этого Добровинский объяснил, почему близкие Захарова отказываются от материальной помощи Ефремова.

Адвокат артиста Эльман Пашаев заявлял, что если бы потерпевшей стороне «нормально объясняли», чем «это все закончится», семья погибшего Сергея Захарова не отказывалась бы от финансовой помощи.

Он подчеркнул, что выплата компенсации не означает освобождения от уголовной ответственности.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Ефремов находится под домашним арестом.

Спустя четверо суток после резонансного ДТП актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего. Пашаев сообщил, что семья Захарова не идет на контакт.



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