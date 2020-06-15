Путин продлил временные меры по урегулированию положения иностранцев в России

15.06.2020, 15:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым до 15 сентября продлеваются временные меры по урегулированию правового положения иностранных граждан, находящихся на территории России.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года №274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (…) следующие изменения (…) в п.1: в абзаце первом слова «по 15 июня 2020 года» заменить словами «по 15 сентября 2020 года», – говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, ранее премьер Михаил Мишустин сообщил, что в Россию могут въехать иностранные граждане для лечения и для ухода за родными.