 

Путин назвал рост безработицы в РФ «не таким драматичным», как в других странах

15.06.2020, 15:48, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что в РФ ситуация с безработицей лучше, чем в других странах.

«Безработица у нас подросла, где-то около полутора процентов. Это, конечно, не так драматично выглядит, как во многих других странах, где безработица скакнула на 11-16%», – передает его слова ТАСС.

Путин добавил, что до пандемии уровень безработицы в стране был около 4,5%, теперь – «в районе 6%».

«Поэтому она все- таки растет у нас, нужно обратить внимание», – указал Путин после доклада министра экономического развития Максима Решетникова.

На прошлой неделе премьер Михаил Мишустин по поручению Путина подписал постановление, по которому возможность получения пособия по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты, продлена еще на три месяца.



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