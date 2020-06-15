Россия объявила двух сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и высылает их из страны

15.06.2020, 14:45, Новости дня

МИД России объявил двух сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата и потребовал, чтобы они покинули Россию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

“Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, персонами нон грата объявлены два сотрудника посольства Чехии в Москве. Им предписано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня”, – сообщили в министерстве.

В МИДе уточнили, что эти меры стали ответными на “недружественные действия” –​ высылку двоих российских дипломатов из Чехии 5 июня.

Ранее высланными сотрудниками российского посольства в Чехии были, по данным СМИ, Андрей Кончаков, исполняющий обязанности главы Россотрудничества в Чехии и сотрудник Российского центра науки и культуры в Чехии Игорь Рыбаков.

Кончакова, который прилетел в Чехию весной, подозревали в попытке организации отравления рицином троих чешских политиков, занимающих критическую позицию в отношении нынешних властей России. Однако премьер-министр Чехии Андрей Бабиш по результатам расследования заявил, что информация о приезде “агента с рицином” и планируемом покушении на чешских политиков была вымышленная – ее предоставили чешским спецслужбам источники внутри посольства РФ.

“Все произошедшее было результатом внутренней борьбы между сотрудниками российского посольства в Праге, – заметил он. – Один из сотрудников направил нашим спецслужбам информацию о запланированном нападении на чешских политиков. Помимо ненужного обременения наших сил безопасности, это вызвало еще новое осложнение в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени Российской Федерации в Чешской Республике”.

Служба безопасности и информации Чехии закрыла дело об угрозе отравления чешских политиков, так как оно оказалось “простой и грустной историей о враждебности и зависти между двумя сотрудниками российского посольства в Праге”. Один из них решил донести на другого в спецслужбу и отправил анонимное письмо, в котором заявил о готовящемся отравлении, рассказали в ведомстве.