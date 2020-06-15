Human Rights Watch требует от российских властей прекратить наказывать врачей, которые жалуются на опасные условия работы с COVID-19

15.06.2020, 15:45, Новости дня

Российские медработники, которые сообщают о проблемах опасных условий для работы в период пандемии COVID-19, сталкиваются с угрозами и санкциями со стороны руководства и правоохранительных органов, – заявили правозащитники международной организации Human Rights Watch. Они подчеркивают, что в России “налицо проблемы с обеспечением средствами индивидуальной защиты медиков, работающих с подтвержденными или предполагаемыми коронавирусными пациентами” и требуют от российских властей прекратить применять “санкции и угрозы в отношении медработников, которые обнародуют ситуации дефицита СИЗ и другие нарушения их прав”.

“Такая практика, тем более в отношении разоблачителей нарушений, должна быть запрещена законом и это прямое нарушение свободы выражения мнений”, – подчеркивают в HRW.

Представители организации замечают, что дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ) в России особенно остро ощущался в марте – апреле. Но хотя с тех пор прошло несколько месяцев, обещания властей исправить ситуацию до конца не реализованы. Медработники по-прежнему подвергаются риску заражения в условиях, когда инфекция продолжает распространяться.

“Вместо того чтобы прислушаться к законным озабоченности медиков и пытаться решать проблемы, администрация и власти в ряде случаев привлекали их к дисциплинарной или правовой ответственности, – замечает Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. – Врачи, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом, должны иметь возможность открыто говорить об опасных условиях труда. И не подвергаться за это ни угрозам или увольнению, ни, тем более, административному или уголовному преследованию”.

Представители Human Rights Watch в мае-июне 2020 года проинтервьюировали 14 медработников из 11 регионов, включая Москву и Санкт-Петербург. Врач скорой помощи из Дагестана, одного из самых эпидемиологически неблагополучных регионов, рассказала, что “все, что нам выдали для защиты, – это [пластиковые] дождевики и хирургические маски, которые мы стирали и потом сушили на батарее”.

На это же в интервью Настоящему Времени жаловался врач специализированной психиатрической больницы в Краснодарском крае Владимир Шелковый.

После того как в соцсетях появилось записанное врачом из Дагестана видео об проблемах с СИЗ, главврач попросил удалить его: “Позвонил мне, нервничал очень… сказал, что на него давят из Минздрава, что там недовольны. И что они хотят, чтобы я записала еще одно видео, и там сказала, что все неправда… что у нас на самом деле есть все необходимое”, рассказала врач из Дагестана.

Женщина отказалась делать такое опровержение, и в апреле ее больница получила 150 респираторов, защитные костюмы и перчатки от благотворительных организаций. Правда к этому моменту сама медик заболела коронавирусом.

“Наша администрация заняла позицию что все будет хорошо, и не предпринималось ничего, – рассказал о тех же проблемах 45-летний врач скорой помощи из Санкт-Петербурга Григорий Бобинов, который вместе с коллегами 6 апреля подписал письмо с требованием обеспечить снабжение СИЗ и организацию специальных бригад для коронавирусных больных. – Заведующая сказала, что создаются инфекционные бригады, и вот в этих бригадах будут выезжать все, которые подписали письмо”.

Сам Бобинов, и фельдшер, и водитель из его бригады в апреле заразились коронавирусом. Бобинов был госпитализирован, его выздоровление заняло больше месяца. Водитель провел в больнице несколько недель.

В Московской области, где, по официальным данным, по меньшей мере 9% медработников были инфицированы и 16 умерли, СИЗ также стали поступать поздно. Врач скорой помощи из Королева Евгения Богатырева, которая возглавляет независимый профсоюз рассказала, что заразившихся врачей по области гораздо больше, чем официально сообщается: “Болеют много, 50% по всей Московской области”.

“Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что даже к концу мая имели место случаи недостаточной обеспеченности СИЗ медработников, регулярно контактировавших с больными с коронавирусной симптоматикой, – подчеркивают правозащитники. – Некоторые из наших источников рассказывали о необходимости “экономить”, то есть о многократном или выборочном использовании СИЗ. В то время как другие жаловались на неравномерность распределения, когда обеспечение шло по иерархическому принципу, и младший медперсонал оставался беззащитным”.

По словам терапевта из поликлиники в Татарстане, ей приходится контактировать с пациентами с подозрением на коронавирус и брать у них анализы, однако ей выдают только маску и резиновые перчатки. В некоторые дни она брала до 30 проб. Собеседнице пришлось самой на 5 тыс. рублей купить себе респиратор и другие защитные средства, выяснили в HRW.

Врач скорой помощи в Амурской области рассказала, что станци, где она работает, снабжается в достаточном объеме, но их СИЗ после использования забирают санитарки из инфекционной больницы: “Они берут из бака, куда мы выбрасываем. Они работают в ковидной: они должны утилизировать то, что есть, а поскольку нет ничего, то они носят наши [использованные]”.

Руководитель группы оказания медицинской помощи при инфекционных болезнях ФГБУ “НМИЦ фтизиологии и инфекционных заболеваний” Ирина Трагира сообщила, что хотя в Дагестане официально было зарегистрировано 36 смертей от COVID-19, при этом неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, умерло 820 человек. Администрация медучреждений в Дагестане, по словам врачей, почти не информировала их о новом вирусе, так что им самим приходилось искать информацию в интернете и они были катастрофически не готовы к борьбе с эпидемией в условиях дефицита медикаментов, койко-мест и СИЗ.

HRW напоминает, что ВОЗ издала предварительное руководство по правам, роли и ответственности работников здравоохранения в условиях пандемии COVID-19. В нем сказано, что “работодатели и администрация должны создавать медработникам условия, обеспечивающие профилактику и борьбу с инфекцией, а также обеспечивать масками, перчатками, очками, защитными костюмами, средствами санитарии и гигиены, моющими средствами и водой в объеме, достаточном для того, чтобы у работников не было необходимости покупать это самостоятельно”.

“Кроме того работники вправе отказаться работать в ситуации, когда у них есть разумные основания предполагать существование неминуемой и серьезной угрозы их жизни и здоровью, не подвергаясь при этом санкциям за такое решение”, – подчеркивают правозащитники.

“Российские медики героически противостоят опасной инфекции, и десятки уже погибли. Среди них были и те, кто работал без базовых средств защиты, – замечает Хью Уильямсон. – Российское правительство должно максимально оперативно решить вопрос с безопасными условиями труда медработников в русле рекомендаций ВОЗ, организовать каналы анонимного обращения с жалобами для тех, кто опасается последствий, и немедленно прекратить любое преследование тех, кто озвучивает претензии”.