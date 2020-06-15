США потребовали немедленного освобождения Пола Уилана

15.06.2020, 15:30, Новости дня

США выразили возмущение осуждением американского гражданина Пола Уилана российским судом. «Соединенные Штаты возмущены сегодняшним решением российского суда осудить гражданина США Пола Уилана после тайного процесса, с держащимися в тайне уликами и без должных возможностей для свидетелей защиты», – говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

«Мы серьезно обеспокоены тем, что господину Уилану не были предоставлены честные гарантии, которые Россия обязана была предоставить ему в соответствии со своими международными обязательствами в сфере прав человека», – отмечается в документе.

Глава Госдепартамента подчеркивает: «Обращение российских властей с Полом Уиланом возмутительно. Россия не предоставила господину Уилану возможности быть выслушанным в ходе непредвзятого расследования перед проведением независимого и объективного судебного разбирательства; во время содержания его под стражей она подвергала опасности его жизнь, игнорируя состояние его здоровья в течение длительного времени, и бесчестно держала его в изоляции от родных и близких».

«Мы требуем немедленного освобождения Пола Уилана», – заявил глава Госдепартамента.