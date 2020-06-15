 

Помпео потребовал от РФ немедленно освободить осужденного за шпионаж Уилана

15.06.2020, 15:19, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России, который ему вынес Московский городской суд, и потребовал для него немедленного освобождения.

«Соединенные Штаты возмущены сегодняшним решением российского суда приговорить гражданина США Пола Уилана. Мы требуем немедленного освобождения Пола Уилана», – написал Помпео в Twitter.

Outraged by the decision today to convict Paul Whelan on the basis of a secret trial, with secret evidence, and without appropriate allowances for defense witnesses. Paul’s treatment by Russian authorities continues to be appalling, and we demand his immediate release.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 15, 2020

В понедельник Мосгорсуд признал гражданина США и еще трех государств Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. При этом адвокат гражданина США заявил о возможности обмена американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. 

В Совфеде назвали условие обмена Пола Уилана на россиян. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Уилану были предъявлены обвинения, «которые были доказаны в суде».

Напомним, бывший американский морской пехотинец, житель США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела шло в закрытом режиме.



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