Выплаты в 10 тыс. рублей получили родители 19,8 млн детей

15.06.2020, 15:30, Новости дня

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что выплаты на детей от 3 до 16 лет перечислены для 19,8 млн детей.

«На детей в возрасте от 3 до 16 лет введена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей, и помощь уже получили родители 19 млн 800 тыс. детей», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что также перечислены выплаты для 4,2 млн детей до трех лет.

«Семьи с детьми в возрасте до 3 лет получили право на ежемесячные выплаты по 5 тыс. рублей в апреле, мае и июне», – напомнил он.

Ранее сообщалось, что единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на ребенка, выплачиваемые в рамках поддержки семей в условиях коронавируса, не будут взыскиваться в счет долгов.

Основная масса выплат была выполнена в первые дни июня – с 1 по 3 число этого месяца деньги были выплачены на более чем 16 млн детей.