 

Директора «Пятерочки» уволили после продажи ребенку санитайзера под видом воды

15.06.2020, 15:30, Новости дня

В магазине «Пятерочка» в Петербурге двухлетняя девочка выпила санитайзер из бутылки из-под детской воды, оставленной на полках магазина. После инцидента директора и администрацию супермаркета решено уволить, сообщили в компании X5 Retail, владеющей сетью магазинов «Пятерочка».

«Директор и администратор магазина будут уволены. Компания уже провела тщательную проверку воды во всех магазинах сети и дополнительный инструктаж сотрудников. С пострадавшей семьей мы также постоянно поддерживаем связь», – приводит сообщение компании «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в субботу 13 июня. Маленькая девочка сделала глоток санитайзера из бутылочки, в которой продается детская вода. Мать ребенка купила воду в «Пятерочке», при этом бутылка со спиртовой жидкостью стояла на прилавке среди таких же бутылочек. Девочка серьезно не пострадала.

В ходе проверки выяснилось, что сотрудники магазина разлили санитайзер в бутылочки для личных нужд, после чего кто-то отнес бутылки в торговый зал.

«Подготовленные для использования сотрудниками бутылки антисептического средства попали на полку с водой в результате проявленной халатности со стороны директора и администратора магазина», – пояснили в компании.

Бутылочек с антисептиком в итоге оказалось всего две – обе приобрела мама девочки.

Ранее маленькая девочка попала в больницу в Уфе после того, как в перерыве представления в цирке выпила воду, которую купил ей в буфете отец.



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