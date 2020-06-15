Российские вертолетчики учатся искать и торпедировать корабли

15.06.2020, 15:25, Новости дня

Боевые вертолеты Балтийского флота начали летно-тактические учения в Калининградской области. В тренировке принимают участие 10 машин: ударные Ми-24, военно-транспортные Ми-8, морские Ка-27 и Ка-29, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Военные поясняют, что экипажи вертолетов учатся обнаруживать субмарины и надводные корабли условного противника, уничтожать их торпедами и бомбами, а также поддерживать огнем сухопутные силы: уничтожать пехоту и бронетехнику противника, вести разведку и сбивать вражеские летательные аппараты.

Одновременно с вертолетчиками учения проводят подразделения радиоэлектронной борьбы Балтийского флота. Комплексы РЭБ тренируются подавлять сотовую связь, сигнал GPS, беспилотники и системы наведения крылатых ракет. Всего в маневрах принимают участие 200 военнослужащих и 20 боевых машин.

В Минобороны уточняет, что сейчас в Балтийском море проходят крупномасштабные учения НАТО Baltops 2020. 17 страна альянса и 2 государства-партнера вывели свыше 3 тысяч солдат и офицеров, 30 кораблей и 30 самолетов.