 

Роняя деньги: в Санкт-Петербурге налетчики отобрали у инкассаторов 10 миллионов рублей

15.06.2020, 15:25, Новости дня

Камера наблюдения запечатлела момент дерзкого ограбления сотрудников логистической компании, произошедшего утром в понедельник, 15 июня, на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге.

На записи видно, как злоумышленники атаковали инкассаторов и быстро завладели ценным грузом, после чего, роняя пачки денег из разорвавшегося пакета, скрылись на поджидавшем их автомобиле.

Добычей налетчиков стали десять миллионов рублей, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

В настоящее время сотрудники полиции ведут поиски грабителей.



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