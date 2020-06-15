Путин: России удалось сработать на опережение пандемии

15.06.2020, 15:25, Новости дня

В РФ удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан, сообщил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

Правительство и региональные власти оперативно принимали решения, но "главное – это результат, насколько ощутима и своевременна поддержка для конкретных граждан, семей, предприятий, подчеркнул глава государства".

Первые решения правительство и президент принимали в сложных условиях – о вирусе было мало известно, а пандемия быстро распространялась.

"Нужно было решать две задачи: защитить безопасность людей, сработать на опережение, в целом нам это удается сделать, — подчеркнул российский лидер. — Необходимо было сбить развитие эпидемии и минимизировать, сгладить её негативные социальные и экономические последствия".

В первую очередь была оказана поддержка семьям с детьми, обеспечена поддержка занятости, бизнеса.

Все меры поддержки были обоснованы и последовательны, "рассчитывались так, чтобы это было максимально эффективно, чтобы помощь поступала тем, кто в ней особенно нуждается".

Россия выходит из пандемии коронавирусной инфекции с минимальными потерями, сообщил ранее президент РФ Владимир Путин в интервью программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".