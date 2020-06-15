В США одобрен препарат для лечения ВИЧ-инфекции у младенцев

15.06.2020, 15:22, Разное



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Одобрены две формы препарата: таблетированный Tivicay (долутегравир) и Tivicay PD (долутегравир) в виде диспергируемой таблетки, то есть растворимой во рту. Лекарство разработала компания ViiV Healthcare, специализирующаяся на создании препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. По данным компании, долутегравир является первым противовирусным лекарством для лечения из класса ингибиторов интегразы второго поколения. Ранее долутегравир назначался только детям от шести лет и весом более 30 кг.

Обе формы препарата были одобрены по результатам исследования, в которое были включены ВИЧ-инфицированные младенцы, дети и подростки в возрасте от 4 недель до 18 лет. Средний возраст пациентов — 2,5 года. Спустя 24 недели 62% пациентов, принимавших Tivicay или Tivicay PD, имели неопределяемую вирусную нагрузку, спустя 48 недель их число увеличилось до 69%. Кроме того, у большинства испытуемых был зафиксирован достаточно высокий уровень клеток CD4 — показатель, который определяет устойчивость иммунной системы.

Специалисты ViiV Healthcare подчеркивают, что широкое применение нового препарата увеличит возможности для лечения и снижения вирусной нагрузки у пациентов с ВИЧ разных возрастов. По данным компании, на сегодняшний день не менее 1,7 миллионов детей во всем мире живет с ВИЧ-инфекцией, и большинство смертей от СПИДа происходит в течение первых пяти лет. В ближайшее время ViiV Healthcare сосредоточится на том, чтобы диспергируемая форма препарата, которую очень легко использовать для самых маленьких пациентов, была доступна во всем мире, в том числе в странах Африки.

Как сообщил ранее в ходе онлайн-конференции РБК главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Евгений Воронин, дети являются самыми уязвимыми пациентами с ВИЧ, поскольку у них заболевание прогрессирует быстрее, чем у взрослых, и для них существует вдвое меньше препаратов. Именно поэтому врачи много внимания уделяют своевременной диагностике и лечению беременных женщин. По словам Воронина, в 2000 году менее половины ВИЧ-инфицированных женщин в стране вставали на учет, из-за чего 20% детей у таких женщин рождались инфицированными. В настоящий момент число детей, заразившихся от матерей, составляет 1,5%.

«Если мать вовремя встает на учет и принимает терапию, передача ВИЧ ребенку практически исключена», – заявил эксперт.